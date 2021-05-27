Летчик-космонавт Роман Романенко: жителям юго-запада Москвы необходима новая станция метро

Фото: facebook.com/romanromanenko.ru
Волонтеры депутата Госдумы, летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко собирают подписи в поддержку строительства новой станции метро в Южном Бутове.
По словам Романенко, с просьбой решить транспортную проблему обратились жители микрорайона Захарьинские Дворики. Он подчеркнул, что свыше 40 тысяч москвичей не могут оперативно передвигаться по столице.
"Дорога до ближайших станций метро и МЦД на автобусе занимает час времени. Те, кто пользуется личным автотранспортом, вынуждены подолгу стоять в пробках на Варшавском шоссе, поскольку это единственная транспортная артерия, ведущая в центр столицы. Очевидно, что здесь необходимо строительство новой станции метро", – сказал он.
По оценкам специалистов, после завершения строительства новых ЖК вдоль Варшавского шоссе и в районе аэропорта Остафьево количество населения по меньшей мере возрастет на 60 тысяч жителей.
"Мои волонтеры сейчас ведут сбор подписей горожан за строительство станции. На сегодня нас поддержали уже около двух тысяч человек. По окончании сбора мы направим официальное обращение мэру Москвы с просьбой рассмотреть возможность включения этой территории в план развития метрополитена", – сказал Романенко.
Ранее стало известно, что Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы. Романенко отметил, что в первую очередь планирует решить проблему жителей ЖК "Гринада", которые недовольны отсутствием дорог внутри квартала и тем, что существует лишь один выезд – на улицу Новобутовскую.
Также остро стоит вопрос прямого въезда на МКАД в Ясеневе. Дальнейшее обсуждение актуальных проблем депутаты запланировали провести в офлайн-формате. Также они договорились провести выездные совещания на всех проблемных объектах.
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