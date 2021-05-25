Депутат Романенко возглавит общественный контроль над возведением футбольного поля в ЮЗАО

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Герой России Роман Романенко посетил строительную площадку футбольного поля на территории физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" в районе Ясенево, ввод в эксплуатацию которого планируется к концу этого года.

"Этой весной на объект зашла новая подрядная организация и мы наблюдаем активную работу. Я много встречаюсь с местными жителями и знаю, как сильно они ждут завершения строительства. Поэтому в рядах активистов родилась идея общественного контроля", – отметил он.

Спортивный объект представляет собой футбольное поле с двухэтажным административно-бытовым корпусом и крытой парковкой для спецтехники. Поле будет покрыто искусственным газоном и ограждено шумозащитным экраном с северной стороны. Трибуны поля рассчитаны на 500 зрителей.

По словам Романенко, после ввода на объекте смогут проводиться тренировки, а также соревнования районного, окружного, регионального и межрегионального уровней. Он также отметил удобное расположение комплекса, который находится в шаговой доступности у жителей.

"Это будет способствовать вовлечению большего количества горожан в занятия спортом и здоровый образ жизни", – добавил Романенко.

Ранее летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы. Решение было принято в ходе вебинара, на котором парламентарии обсуждали актуальные вопросы движения в городе.