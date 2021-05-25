Запуск космолета Unity приближает эру космического туризма – летчик

Фото: Москва 24
Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко назвал запуск космического корабля Unity компании Virgin серьезным шагом для освоения космоса.
"После катастрофы в декабре прошлого года нынешний удачный запуск космолёта Unity – серьезный технологический шаг в истории освоения космоса, который ещё больше приблизил нас к эре космического туризма. В последние годы во всех странах очень активно развиваются технологии этой отрасли", – заявил он.
Он добавил, что Россия также вносит немалый вклад в развитие отрасли. В качестве подтверждения своих слов он привел запланированную на декабрь 2021 года отправку двух космических туристов из Японии, а также краткосрочную экспедицию с выходом туриста в открытый космос, которую осуществит ракетно-космическая корпорация "Энергия" в 2023 году.
Ранее компания Virgin, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, осуществила успешный тестовый запуск пилотируемого корабля Unity, предназначенного для космических туристов. Космолет поднялся на высоту 89 километров и благополучно вернулся на землю.
Всего запланировано четыре таких полета, после чего компания начнет отправлять в космос туристов. Полет в шестиместном корабле будет длиться полтора часа, а билет обойдется в 250 тысяч долларов. Уже забронировано больше 600 мест. Среди тех, кто внес предоплату, – Леонардо Ди Каприо, Эштон Катчер и Джастин Бибер.
Компания Virgin успешно протестировала космический корабль для туристов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: