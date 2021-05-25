Запуск космолета Unity приближает эру космического туризма – летчик

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Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко назвал запуск космического корабля Unity компании Virgin серьезным шагом для освоения космоса.

"После катастрофы в декабре прошлого года нынешний удачный запуск космолёта Unity – серьезный технологический шаг в истории освоения космоса, который ещё больше приблизил нас к эре космического туризма. В последние годы во всех странах очень активно развиваются технологии этой отрасли", – заявил он.

Он добавил, что Россия также вносит немалый вклад в развитие отрасли. В качестве подтверждения своих слов он привел запланированную на декабрь 2021 года отправку двух космических туристов из Японии, а также краткосрочную экспедицию с выходом туриста в открытый космос, которую осуществит ракетно-космическая корпорация "Энергия" в 2023 году.

Ранее компания Virgin, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, осуществила успешный тестовый запуск пилотируемого корабля Unity, предназначенного для космических туристов. Космолет поднялся на высоту 89 километров и благополучно вернулся на землю.

Всего запланировано четыре таких полета, после чего компания начнет отправлять в космос туристов. Полет в шестиместном корабле будет длиться полтора часа, а билет обойдется в 250 тысяч долларов. Уже забронировано больше 600 мест. Среди тех, кто внес предоплату, – Леонардо Ди Каприо, Эштон Катчер и Джастин Бибер.

