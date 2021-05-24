Компания Virgin успешно протестировала космический корабль для туристов

Компания Virgin, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, провела испытания космического корабля, предназначенного для туристов. Космолет, которым управляли двое пилотов, поднялся на высоту 89 километров и благополучно вернулся на землю.

Всего должно пройти четыре таких полета, после чего компания начнет отправлять в космос туристов. Полет в шестиместном корабле будет длиться полтора часа. Стоить это будет 250 тысяч долларов.

Забронировано уже более 600 мест. Среди тех, кто внес предоплату, – Леонардо Ди Каприо, Эштон Катчер и Джастин Бибер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.