Россия засекла повышенную активность в космосе

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В настоящее время в космическом пространстве наблюдается рост активности, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов "Окно-М", расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2 200 метров над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 000 космических объектов", – говорится в сообщении.

С начала этого года данный комплекс контролировал движения порядка 30 тысяч классических объектов. Этот показатель на пять тысяч больше того, что был зафиксирован годом ранее.

В министерстве отметили, что диапазон контроля космических объектов у комплекса "Окно-М" составляет от 120 до 50 тысяч километров. Более того программа способна распознавать объекты размером с теннисный мяч.

Ранее сообщалось, что три слабые вспышки класса С произошли на Солнце утром 22 апреля. Вспышки классифицируются по баллам в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасываются во время вспышек, приводят к магнитным бурям на Земле.

