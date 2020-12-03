Специалисты установили происхождение загадочного объекта на орбите Земли

Фото: depositphotos/titoOnz
Специалисты Лаборатории реактивного движения НАСА определили происхождение загадочного объекта, который находится на орбите Земли. Об этом сообщается на сайте космического агентства.
Наблюдения показали, что это ракетный ускоритель верхней ступени американской ракеты "Центавр". Она была запущена в 1966 году в рамках миссии по высадке на Луну, которая провалилась.
"Мы пытались выяснить, соответствует ли неизвестный объект спектру другого ракетного ускорителя, который находился на околоземной орбите", – рассказал планетолог Вишну Редди.
По словам специалистов, данный обломок будет находиться в сфере гравитационного доминирования Земли приблизительно до марта 2021 года. Потом он выйдет на новую сферу вокруг Солнца.
Ранее астрономы из Австралии обнаружили в космосе около тысячи загадочных круглых объектов. Специалисты заметили в небе круги радиоизлучения, похожие на дымовые кольца. Сначала астрономы пришли к мнению, что это артефакты, вызванные ошибками при программной обработке, однако вскоре наличие подобных объектов в космосе подтвердили и другие радиотелескопы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: