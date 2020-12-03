Специалисты установили происхождение загадочного объекта на орбите Земли

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Специалисты Лаборатории реактивного движения НАСА определили происхождение загадочного объекта, который находится на орбите Земли. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Наблюдения показали, что это ракетный ускоритель верхней ступени американской ракеты "Центавр". Она была запущена в 1966 году в рамках миссии по высадке на Луну, которая провалилась.

"Мы пытались выяснить, соответствует ли неизвестный объект спектру другого ракетного ускорителя, который находился на околоземной орбите", – рассказал планетолог Вишну Редди.

По словам специалистов, данный обломок будет находиться в сфере гравитационного доминирования Земли приблизительно до марта 2021 года. Потом он выйдет на новую сферу вокруг Солнца.

Ранее астрономы из Австралии обнаружили в космосе около тысячи загадочных круглых объектов. Специалисты заметили в небе круги радиоизлучения, похожие на дымовые кольца. Сначала астрономы пришли к мнению, что это артефакты, вызванные ошибками при программной обработке, однако вскоре наличие подобных объектов в космосе подтвердили и другие радиотелескопы.