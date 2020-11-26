На МКС после 2025 года ожидается увеличение количества неисправностей

Фото: NASA
На МКС после 2025 года может быть увеличено количество неисправностей, заявил замгендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев. Об этом сообщает "Интерфакс".
По его словам, в настоящее время на Международной космической станции уже есть некоторые элементы, которые повреждены или выходят из эксплуатации.
"До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе Международной космической станции. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", – отметил Соловьев.
Кроме того, он упомянул и увеличение расходов на содержание МКС после 2025 года. По его мнению, проект придется завершить досрочно.
"По оценкам РКК "Энергия", траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10–15 миллиардов рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", – подчеркнул замдиректора.
При этом в пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что решение об окончании участия в программе МКС не принято, как и о строительстве собственной станции.
"Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами. Так или иначе мы планируем в начале следующего года приступить с НАСА и другими партнерами к консультациям по этим темам", – сказано в сообщении.
Отмечается, что эксплуатация МКС согласована странами до 2024 года. Есть вероятность ее продления до 2030 года.
Ранее на Международной космической станции отказала российская система получения кислорода. Экипаж МКС сообщал, что небольшая трещина в российском модуле "Звезда"возникла из-за удара с внешней стороны.
10 декабря в ночном небе можно будет разглядеть МКС
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