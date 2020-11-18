Российские космонавты вышли в открытый космос

Фото: скриншот трансляции roscosmos.ru

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков вышли в открытый космос, сообщает "Газета.ру".

Согласно планам, продолжительность работы в космическом пространстве составит около 5,5 часа. Отмечается, что для российских космонавтов подготовлена дополнительная программа, если основные работы будут произведены с опережением графика.

Космонавты открыли люк модуля "Поиск". Он был запечатан около 11 лет назад. Это связано с тем, что раньше выходы в открытый космос совершались с модуля "Пирс". Однако его планируют отделить от станции и свести с орбиты.

Ранее сообщалось, что космонавты должны будут заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря". Кроме того, им предписано переключить антенны связи скафандров "Транзит-Б" с "Пирса" на "Модуль".