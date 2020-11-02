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Владимир Путин назвал приоритеты России в ракетно-космической сфере на совещании по финансированию и развитию космической отрасли.

"Здесь нам, конечно же, нужно исходить из наших приоритетов, они известны – это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов", – заявил Путин.

По словам главы государства, решение стратегических задач имеет сразу несколько важных последствий для страны. В частности, это способствует эффективному развитию экономики, повышению безопасности государства, а также сохранению статуса РФ как лидера глобального космического рынка, сообщает РИА Новости.

Эксперты Межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел" ранее рассказали о мониторинге околоземной орбиты из Москвы. Специалисты объяснили, как проводится процедура и какие средства используются в повседневной работе.

