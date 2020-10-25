США не смогут реализовать свою лунную программу без участия РФ – Рогозин

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Освоение Луны может быть осуществлено только в международной кооперации. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что ни одно государство не справится с данной задачей без помощи Российской Федерации, сообщает "Интерфакс".

"Я думаю, что будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то одной страной, они не обойдутся без нас", – заявил глава корпорации. По словам Рогозина, взаимодействие между РФ и Соединенными Штатами по данной программе продолжится в любом случае.

"Мы придем на помощь американцам", – обращает внимание генеральный директор "Роскосмоса".

Сейчас NASA при участии Европейского и Японского космических агентств работают над проектом возобновления полетом на естественный спутник Земли. Программа получила название Artemis ("Артемида").

Ранее Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру. Такое решение обусловлено найденными на планете биомаркерами, которые свидетельствовали о возможной жизни.