Пакетик чая помог космонавтам МКС найти утечку воздуха

13:17
Фото: ТАСС/Nasa via ZUMA Wire/Zuma
Космонавты Международной космической станции смогли найти место утечки воздуха благодаря чайному пакетику, сообщает ТАСС.
Отмечается, что движение пакетика в невесомости в сторону утечки воздуха за борт сняли на камеры.
"Мы распределили пакетик чая перед закрытием переходной камеры", – рассказал Анатолий Иванишин.
Он сообщил, что все зафиксировали на фото и видео.
"У нас есть фото и видео направления, куда полетел пакетик с чаем, что показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки", – добавил Иванишин.
Ранее на Международной космической станции отказала российская система получения кислорода. Космонавт РФ рассказал, что вышла из строя система получения кислорода "Электрон-ВМ", расположенная в российском модуле "Звезда". А в среду, 14 октября, с Байконура на МКС стартовал "Союз" с самым быстрым пилотируемым кораблем.
В российском сегменте МКС отказала система получения кислорода
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