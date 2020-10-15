Пакетик чая помог космонавтам МКС найти утечку воздуха

Фото: ТАСС/Nasa via ZUMA Wire/Zuma

Космонавты Международной космической станции смогли найти место утечки воздуха благодаря чайному пакетику, сообщает ТАСС.

Отмечается, что движение пакетика в невесомости в сторону утечки воздуха за борт сняли на камеры.

"Мы распределили пакетик чая перед закрытием переходной камеры", – рассказал Анатолий Иванишин.

Он сообщил, что все зафиксировали на фото и видео.

"У нас есть фото и видео направления, куда полетел пакетик с чаем, что показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки", – добавил Иванишин.

Ранее на Международной космической станции отказала российская система получения кислорода. Космонавт РФ рассказал, что вышла из строя система получения кислорода "Электрон-ВМ", расположенная в российском модуле "Звезда". А в среду, 14 октября, с Байконура на МКС стартовал "Союз" с самым быстрым пилотируемым кораблем.