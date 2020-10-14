"Союз" с самым быстрым пилотируемым кораблем стартовал с Байконура

09:39
Фото: Роскосмос
С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-17", экипаж которого состоит из двух россиян и американки, сообщает РИА Новости.
Полет к МКС должен продлиться рекордно короткие три часа. Стыковка состоится в 11:52.
Корабль уже отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет к станции. За время своего пути он сделает всего два оборота вокруг Земли.
До "Союза" эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС". Самому быстрому из них понадобилось 3 часа 18 минут, чтобы добраться до станции.
На борту корабля российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. На Международной космической станции их встретят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. Они покинут корабль 22 октября, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней – до 9 апреля 2021 года.
Запуск ракеты-носителя "Союз МС-17" показали в прямой трансляции с Останкинской телебашни. Запуск состоялся в 8:45 по Москве. Как отметили в РТРС, трансляция запуска впервые велась с самой высокой смотровой площадки Европы.
Ранее сообщалось, что Музей космонавтики запустит первое в России музейное телевидение. Канал начнет работу с трансляции запуска "Союз МС-17".
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