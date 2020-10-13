Эксперты назвали главную причину появления опасного космического мусора

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Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало доклад, в котором основной причиной появления опасного космического мусора называют взрывы ракетных ускорителей и топливных элементов на борту космических аппаратов. Об этом сообщает издание Science Alert.
Специалисты отмечают, что, несмотря на то что меры по предотвращению увеличения объема космического мусора применяются уже много лет, количество случаев взрывов не сокращается. В докладе говорится, что одним из способов решения проблемы является внедрение многоразовых ракет, но данная технология пока не освоена.
Издание подчеркивает, что на сегодняшний день многие ракетные ускорители остаются на орбите. Так, на околоземной орбите находятся свыше 130 миллионов фрагментов антропогенного космического мусора размером менее миллиметра.
Также специалисты предлагают меры, предполагающие проектирование космических кораблей таким образом, чтобы они могли долгое время противостоять суровым условиям космоса и был снижен риск взрыва неработающего аппарата через высвобождение остатков топлива и накопленной энергии.
Ранее сообщалось, что российская компания Easar разработала специальный космический аппарат для сжигания мусора на орбите. Отмечалось, что уничтожать космический мусор планируется с помощью солнечных лучей. Известно, что на аппарат установят одно или несколько трансформируемых зеркал.
Для этих целей опробуют шесть технических обликов космического корабля. По завершении эскизного проектирования будут выбраны два-три варианта исполнения КА, а также проведены макетные испытания. В компании добавили, что аппарат планируется сделать многоразовым и автономным.
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