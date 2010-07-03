Спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами придумали в России

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Российская компания Easar разработала специальный космический аппарат для сжигания мусора на орбите. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Данный КА (космический аппарат – прим.) находится на стадии эскизного проекта", – уведомили в пресс-службе.

В патенте утверждается, что уничтожать космический мусор планируется с помощью солнечных лучей. Известно, что на аппарат установят одно или несколько трансформируемых зеркал. Для этих целей опробуют шесть технических обликов космического корабля. По завершении эскизного проектирования будут выбраны два-три варианта исполнения КА, а также проведены макетные испытания.

В компании добавили, что аппарат планируется сделать многоразовым и автономным. Его главной задачей задачей станет "возможность "уничтожать" максимально возможное количество элементов космического мусора в зоне досягаемости".

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала данный патент на систему для очистки космического пространства от объектов мусора 30 октября.

Ранее руководитель "Роскомоса" Дмитрий Рогозин заявил о готовности России продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. По последним действующим соглашениям станция будет работать до 2024 года.