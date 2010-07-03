Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

10:18

Россия готова продлить эксплуатацию МКС до 2030 года – Рогозин

технологии

Фото: roscosmos.ru

Россия продолжит использовать Байконур для пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года. Об этом сообщили РИА Новости по итогам конференции "Дни космоса" в Казахстане.

"Совсем недавно мы прочли новость, что американские конгрессмены вышли с инициативой продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы", – заявил руководитель "Роскомоса" Дмитрий Рогозин.

По последним действующим соглашениям станция будет работать до 2024 года. Возможности продления этого срока обсуждаются.

Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что госпредприятие планирует заменить носители "Протон" на ракеты тяжелого класса "Ангара" в 2024 году. Стартовый комплекс для таких ракет возводится на космодроме Восточный.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика