Россия готова продлить эксплуатацию МКС до 2030 года – Рогозин

Фото: roscosmos.ru

Россия продолжит использовать Байконур для пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года. Об этом сообщили РИА Новости по итогам конференции "Дни космоса" в Казахстане.

"Совсем недавно мы прочли новость, что американские конгрессмены вышли с инициативой продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы", – заявил руководитель "Роскомоса" Дмитрий Рогозин.

По последним действующим соглашениям станция будет работать до 2024 года. Возможности продления этого срока обсуждаются.

Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что госпредприятие планирует заменить носители "Протон" на ракеты тяжелого класса "Ангара" в 2024 году. Стартовый комплекс для таких ракет возводится на космодроме Восточный.