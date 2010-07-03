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Москва 24

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Наука

16:58

Космонавты рассказали, чем занимаются в выходные на МКС

наука эксклюзив

Фото: depositphotos/vampy1

В Роскосмосе сообщили, что космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, находящиеся сейчас на МКС, не будут работать в День народного единства 4 ноября.

Сайту Москва 24 космонавты рассказали, чем их коллеги занимаются в свободное время.

"Отдыхают и книги читают, фильмы смотрят. А иногда в выходной день занимаются работой, как все нормальные люди", – рассказал летчик-космонавт, Герой России Юрий Батурин.

Космонавт Николай Бударин отметил, что на МКС много времени уделяют самообразованию.

Осенью 2020 года впервые в истории МКС на орбиту отправится полностью российский экипаж. Последний полет корабля к станции исключительно с представителями России состоялся 19 лет назад.

МКС обитаема с ноября 2000 года. За это время ее посещали "Союзы" только со смешанными экипажами. В Роскосмосе сообщили, что в 2020 году запланированы пилотируемые пуски весной и осенью. Прежде на орбиту отправлялись по четыре корабля в год. Сокращение запусков связано с тем, что к станции должны начать летать американские корабли. Количество пусков грузовых "Прогрессов-МС" останется неизменным – три раза в год.

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