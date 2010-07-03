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Наука

10:06

В России построят специальный корабль для космических туристов

наука

Фото: Роскосмос

Российский космический корабль "Союз" доработают для нужд космических туристов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева.

По словам специалиста, изменения преимущественно коснутся интерфейса. Обновленная система будет более приспособлена для одного пользователя. Крикалев также подчеркнул, что часть режимов не будет дублирована в обычном порядке.

Компания Space adventures ранее подписала контракт с "Роскосмосом", согласно которому российская сторона обязалась создать корабль "Союз" для туристов. Пока неизвестно, кто именно полетит к звездам, однако командиром вылета будет опытный космонавт.

Специалисты главного научного института "Роскосмоса" также тестируют разработки роботов-помощников для космонавтов в исследованиях на Луне.

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