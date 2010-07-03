Рогозин назвал мифом высокую аварийность "Роскосмоса"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российская ракетно-комическая техника выходит из строя не так часто, как думают многие. Высокий уровень аварийности аппаратов – это лишь устоявшийся стереотип. Такое мнение высказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает" – цитирует его слова РИА Новости.

По словам Рогозина, поломки при запуске космической техники являются обычной практикой. Аварии существовали всегда, однако раньше про них просто никому не говорили, уверен он. В качестве примера глава "Роскосмоса" напомнил о том, что во времена СССР к Луне сделали 54 ракетных запуска, но успешными оказались только 17 из них.

При этом среднегодовой уровень аварийности постоянно сокращается. В 2019 году государственная корпорация совершала запуски с замечаниями или переносила старты, аварийных ситуаций в текущем году не было. Последняя авария произошла в 2018 году. Тогда космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг должны были отправиться в космос, но ракета-носитель "Союз-ФГ" была повреждена.

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".

