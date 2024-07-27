Интерактив "Люди и куклы" состоялся сегодня для жителей Левобережного района

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Участникам встречи "Люди и куклы" в Левобережном районе провели мастер-класс по изготовлению перчаточных кукол, рассказали о работе кукольных театров и создании кукольных спектаклей. Особым гостем события стала директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали организаторы интерактива, первые кукольные представления появились более 4 тысяч лет назад. Возможно, они возникли даже раньше, чем актеры в театрах. При этом наука управления куклами, будь то марионетки или перчаточные куклы, требует особого мастерства.

"Кукольный театр значительно сложнее, чем мы о нем думаем. Передать мысли и эмоции посредством куклы, погрузить с ее помощью зрителя в мир фантазий, используя только голос, действительно сложно. Тем не менее кукловодам это удается, и кукольные театры не теряют своей актуальности", – отметила Милена Авимская.

Также она подчеркнула, что дети, которые занимаются в студиях кукольных театров, получают важные навыки: развивают фантазию и моторику рук, а также учатся создавать образ героя через куклу.

Сергей Собянин рассказывал, что в ближайшие пять лет в Москве будут активно развивать школьные театры. У юных артистов есть возможность показать себя в рамках фестиваля "Живая сцена". Также в Москве существует проект "Театральное закулисье", благодаря которому школьники могут посетить городские театры и узнать больше о мире искусства.

