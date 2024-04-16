Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В столице продолжают активно развивать систему дополнительного образования. Школы и дворцы творчества остаются главными точками выявления талантов, отметил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр рассказал, что в ближайшие 5 лет в городе будут активно развивать школьные театры. У юных артистов есть возможность показать себя в рамках фестиваля "Живая сцена". Также в Москве существует проект "Театральное закулисье", благодаря которому школьники могут посетить городские театры и узнать больше о мире искусства, добавил Собянин.

Он уточнил, что к 2030 году в театральных мероприятиях ежегодно будут принимать участие свыше 70 тысяч человек.

Что касается спортивной сферы, столичные власти хотят расширить масштаб школьных фестивалей и киберспортивных соревнований. Ежегодное число участников должно превысить 400 тысяч человек, подчеркнул мэр.

Особое внимание будет уделено историческому просвещению, сообщил Собянин. В стратегии развития образования до 2030 года указано, что в мероприятиях этой направленности примут участие более миллиона школьников.

Градоначальник напомнил, что с 2021 года в Москве проводят конкурс "По пути великих открытий", который знакомит ребят с культурным наследием России. Также в городе проходит фестиваль "Школьный музей Победы".

По словам мэра, ученики столичных школ получают лучшие знания. Город делает все для того, чтобы обеспечить им прекрасное будущее, резюмировал Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве утвердили приоритетные направления столичного образования на текущий год. Собянин подтвердил, что город продолжит развитие в области профильного и предпрофессионального направлений. По его словам, инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские классы, медиа- и IT-классы есть уже в более чем 70% школ.

