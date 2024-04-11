Собянин рассказал о планах модернизации среднего профобразования в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В рамках модернизации системы среднего профессионального образования в Москве проведут масштабную трансформацию инфраструктуры и содержания образования, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, сегодня в основе модернизации СПО лежат два базовых принципа. Один из них – актуальность и востребованность. Образовательные программы разрабатывают при непосредственном участии работодателей и профессиональных ассоциаций.

Второй принцип – практикоориентированность. Студентов погружают в профессиональную среду уже с первого курса, а практические занятия составляют не менее 70% всего времени обучения.

Мэр рассказал, что одним из ключевых элементов изменений станет постоянное взаимодействие с работодателями. Для этого формируется широкий пул партнеров, таких как "Ростех", Московский метрополитен, "Шереметьево безопасность", "МОЭК", "Главстрой", МГТС, "Ростелеком", "Мосгортранс", Сбербанк, "Газпром", АО "Московский автомобильный завод "Москвич" и другие компании.

Собянин сообщил, что до конца года модернизируют свыше 230 существующих, а также создадут порядка 90 новых мастерских и лабораторий городских колледжей. Всего же за пять лет планируется обновить больше тысячи мастерских.

Как отметил мэр, благодаря этому можно будет проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне с оборудованием, которое реально работает на городских предприятиях.

В столице создадут новые учебные площадки практической подготовки. Они расположатся рядом с предприятиями – потенциальными работодателями. В частности, уже в сентябре планируется открыть площадку в индустриальном парке "Руднево", где будет обучаться более 1,5 тысячи студентов колледжей по промышленным специальностям, включая производство БПЛА. К 2030 году планируется построить 6 новых колледжей и обновить более 90.

Внедряется и новый подход к оценке качества подготовки выпускников. Активное участие в нем принимают сами работодатели. Уже второй год проводится квалификационный и демонстрационный экзамен на присвоение разряда на базе работодателей. Успешно пройдя его, студенты могут получить разряд и одновременно предложение о трудоустройстве.

Также работодатели участвуют в разработке содержания и критериев оценки выпускного демонстрационного экзамена и входят в состав экзаменационной комиссии.

Чтобы повысить качество обучения, привлекаются мастера производственного обучения с профильных предприятий и организаций. Преподавателей колледжей направляют стажироваться на предприятия для актуализации профессиональных знаний и навыков. Всего в этом году стажировки пройдут 1 050 педагогов, реализующих обновленные программы обучения.

В 2023 году запустили дополнительную программу профориентации и профтестирования девятиклассников, которая знакомит школьников с широким спектром современных профессий и колледжами Москвы.

Недавно власти Москвы также утвердили целевую программу набора в городские колледжи для школьников, окончивших 9 классов. В общей сложности для них создадут 10 тысяч дополнительных мест. Это позволит увеличить число выпускников 9-х классов, поступающих на бюджетные места в колледжи, примерно в 1,5 раза – порядка 30 тысяч человек ежегодно.

С учетом выпускников 11-х классов общее количество поступающих в колледжи увеличится до 40 тысяч человек. Они смогут освоить более 100 востребованных и перспективных специальностей. Это позволит полностью удовлетворить спрос москвичей на получение среднего профессионального образования.

Собянин также рассказал, что для взрослых формируется инфраструктура коротких программ обучения новым профессиям. На первом этапе открыли центр "Профессии будущего". Это логистический оператор, который формирует потоки на обучение и обеспечивает взаимодействие с работодателями.

Следующим шагом станет создание в конце года учебного центра в ОЭЗ "Технополис "Москва", в состав которого войдут производственно-практические площадки в сферах промышленности, транспорта, строительства, ЖКХ, IT, гостеприимства и других.

Всего к 2030 году планируется запустить до 90 коротких программ профессионального обучения взрослых.

Ранее стало известно, что в Москве утвердили приоритетные направления столичного образования на текущий год. Собянин подтвердил, что город продолжит развитие в области профильного и предпрофессионального направлений. По его словам, инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские классы, медиа- и IT-классы есть уже в более чем 70% школ.