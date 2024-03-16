Собянин: 2 тыс московских школьников прошли в финал Всероссийской олимпиады

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвуют больше 2 000 москвичей. Итоговые соревнования по 24 предметам пройдут с 18 марта по 3 мая. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, финал Всероссийской олимпиады начнется в Москве. Первыми предметами станут французский язык и мировая художественная культура. Также Москва примет заключительные этапы по астрономии, технологии, испанскому, итальянскому и китайскому языкам. Участников олимпиады также примут 13 субъектов России и федеральная территория Сириус.



Собянин напомнил, что на протяжении трех лет в финал Всероссийской олимпиады проходят больше двух тысяч москвичей, что составляет около 40% от всех участников финала. В прошлом сезоне команда москвичей завоевала 1 391 диплом. Награды получили ученики 219 столичных школ.



Дипломы победителей и призеров дают школьникам право в течение четырех лет поступить без экзаменов в любой российский вуз или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету. Собянин пожелал удачи и ярких побед финалистам на Всероссийской олимпиаде школьников.

Ранее Собянин сообщил, что за четыре года было реализовано 2,5 тысячи инициатив проекта "Молодежь Москвы". При помощи проекта ребята растут профессионально и творчески, воплощают в жизнь свои смелые идеи.