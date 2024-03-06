Школьники Москвы воспользовались лабораториями МЭШ более 400 тыс раз в этом учебном году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 400 тысяч раз столичные школьники обратились к виртуальным лабораториям в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) в этом учебном году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего с начала открытия первой лаборатории в сентябре 2019 года ею воспользовались более 4,4 миллиона раз. На сегодняшний день число пользователей превышает 100 тысяч.

В данный момент в библиотеке МЭШ доступны 42 виртуальные лаборатории по предметам школьной программы. Самые востребованные из них в этом учебном году – по черчению, информатике и технологии.

В лаборатории по черчению можно создавать чертежи в реальных форматах: от А4 до А0. Школьникам доступны такие инструменты, как линейки, транспортиры, ластики и циркули. Данным сервисом учащиеся воспользовались более 46 тысяч раз.

Лаборатория по информатике позволяет изучить математические основы информатики, основы программирования, информационные технологии, а также базовые и продвинутые алгоритмы. В ней можно пройти более тысячи тестов, свыше 10 тысяч заданий и более 300 курсов по программированию. Данной лабораторией воспользовались более 32 тысяч раз.

Благодаря лаборатории по технологии учащиеся могут изучить основы робототехники и запрограммировать собственных роботов. К этому сервису в текущем учебном году обратились почти 27 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что Москва помогает регионам внедрять сервисы МЭШ, они уже успешно функционируют в Калужской и Московской областях, а также в Татарстане, охватывая тем самым более 3,3 тысячи школ и свыше трех миллионов учащихся, их родителей и педагогов.

До этого заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в библиотеку "Московской электронной школы" добавили интерактивные тетради для виртуальных лабораторных работ по физике и химии.

В электронную библиотеку МЭШ добавили виртуальные опыты и лабораторные работы