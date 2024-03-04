04 марта, 14:49Мэр Москвы
Собянин рассказал о развитии "Московской электронной школы"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проект "Московская электронная школа" (МЭШ) является ключевым технологическим инструментом для повышения качества и доступности образования в столице. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил Сергей Собянин.
МЭШ представляет собой единую образовательную платформу для учителей, учеников и родителей. В течение учебного года к разным разделам МЭШ обращаются в среднем более 4,5 миллиона раз.
Ключевыми сервисами платформы являются "Электронный дневник", "Электронный журнал", "Библиотека", карта "Москвенок" и "Портфолио учащегося". Всего же в библиотеке МЭШ собрано 1,6 миллиона единиц образовательного контента.
По решению правительства РФ МЭШ стала технологической основой для создания регионального сегмента федеральной государственной информсистемы "Моя школа".
Сейчас подсистемы и цифровые сервиса МЭШ работают в Калужской и Московской областях, а также в Татарстане. Позже ее планируют внедрить в Тюменской области и Дагестане.
Ранее в МЭШ появились интерактивные тетради для лабораторных работ по физике и химии. При организации лабораторных работ в онлайн-формате для каждого ученика будет создан уникальный вариант из общей базы задач и тестов. Это снизит вероятность списывания и позволит улучшить закрепление пройденного материала детьми.
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