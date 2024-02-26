Коллекция видеоразборов заданий ЕГЭ по всем предметам обновилась в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые видеоразборы заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ), интерактивные приложения, тесты с автопроверкой появились в библиотеке и электронном дневнике "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы уделяем особое внимание подготовке школьников к ЕГЭ и каждый год стараемся сделать ее удобнее и понятнее для ребят", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, всего для просмотра доступно 327 актуальных роликов. Из них дети узнают не только, как получить более высокие баллы, но и как развить аналитическое мышление, самостоятельность, навыки тайм-менеджмента. Педагоги могут использовать этот контент на практикумах по подготовке к ЕГЭ, которые идут для школьников с 1 февраля, добавила Ракова.

Помимо этого, видеоразборы доступны в сервисе "Экзамены" в электронном дневнике МЭШ, там представлена большая коллекция материалов для самоподготовки. Для учащихся 11-х классов и их родителей в блоке "Мои экзамены" отображаются обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и дисциплины по выбору.

В материале объяснили, что необходимо кликнуть на предмет и перейти в карточку экзамена, там есть вся необходимая информация и список материалов. Педагоги могут прикреплять видеоразборы соответствующих заданий ЕГЭ, тесты из библиотеки МЭШ к домашнему заданию.

Чтобы пользователям было удобнее, темы учебной программы в электронном дневнике, которые могут встречаться на экзаменах, подсвечены иконками "Будет на ЕГЭ" и "Будет на ОГЭ". Также в разделе "Учеба" сервиса "Портфолио учащегося" выпускники могут узнать результаты пробных и итоговых ЕГЭ.

Кроме того, на основе баллов, полученных на ЕГЭ по трем предметам и более, ученики могут получить автоподборку рекомендованных для поступления вузов и специальностей.

Ранее Сергей Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ. По его словам, выплату уже получили больше 8,5 тысячи педагогов, чьи ученики показали отличные результаты на ЕГЭ.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев представил обновленный ЕГЭ по физике на выставке-форуме "Россия". При этом член комиссии по разработке КИМ ГИА по физике Сергей Стрыгин подчеркнул, что обновленный ЕГЭ сделали привлекательным для школьников, а его сложность существенно не снизилась.

Собянин: продолжим поощрять учителей за успешную подготовку школьников к ЕГЭ