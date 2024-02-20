20 февраля, 19:51Мэр Москвы
Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале градоначальника.
"Выплату уже получили больше 8,5 тысячи педагогов, чьи ученики показали отличные результаты на ЕГЭ. Напомню, в прошлом учебном году свыше 37% от общего числа выпускников сдали три предмета единого госэкзамена на высокие баллы", – говорится в его публикации.
Власти столицы намерены продолжать поощрять преподавателей. Выплаты будут осуществляться каждый год до 31 августа.
В Москве определены три номинации. Так, выплаты полагаются "За положительную динамику" по математике и русскому языку. В данном случае речь идет об успехах одиннадцатиклассников в рамках ЕГЭ, которые сравниваются с результатами ОГЭ. Также есть номинация "За высокие результаты" по предметам, которые для сдачи экзамена выпускник выбирает сам.
Последняя номинация "За образовательный прорыв" тоже учитывает предметы по выбору. Она присуждается в случае значительных улучшений результатов выпускников за время учебы в старшей школе. При этом выплаты учителям могут назначаться сразу в нескольких номинациях.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в городских школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ. По ее словам, уроки проводят педагоги, воспитанники которых ежегодно демонстрируют высокие результаты на экзамене и поступают в лучшие университеты.
Кроме того, в связи с сильной нагрузкой Москва заботится в том числе о психологическом здоровье школьников, поэтому для них будет подготовлена серия уроков с опытными психологами, добавила Ракова. Специалисты расскажут, как справляться со стрессом перед экзаменами и эффективно распределять свое время.
Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ
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