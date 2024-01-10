Российское историческое общество выступило за обязательный ЕГЭ по истории

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Российское историческое общество (РИО) не только положительно высказалось о предложении вернуть в единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории задание написать сочинение, но и предложило сделать этот экзамен обязательным. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель правления РИО Руслан Гагкуев.

"История, как никакая другая наука, учит анализировать события, видеть влияния событий прошлого на современность. К сожалению, сейчас наблюдается обратная ситуация – многие школьники представляют наше прошлое набором оторванных друг от друга фактов и дат", – отметил он.

По словам председателя РИО, судя по данным мониторинга остаточных знаний среди первокурсников, обучающихся на неисторических специальностях вузов, лишь 20% студентов смогли справиться с заданием, где нужно было объяснить предпосылки того или иного исторического события.

Именно для "ликвидации этого пробела" в знаниях необходимо сделать ЕГЭ по истории обязательным, уверен Гагкуев. Также он напомнил, что в старших классах историю России часто учат "по остаточному принципу".

Ранее первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила министру просвещения РФ Сергею Кравцову рассмотреть возможность вернуть в ЕГЭ по истории задание написать сочинение. Она напомнила, что сочинение было исключено из экзамена в 2022 году на основе решения самого Минпросвещения РФ.

Однако последнее вступает в противоречие с федеральным государственным образовательным стандартом, уверена она. Для развития и укрепления русского языка, что является одной из главных задач страны, необходима практика написания сочинений в рамках системы образования, подчеркнула депутат.

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