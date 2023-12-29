Утверждено расписание ЕГЭ на 2024 год – Рособрнадзор

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Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена на 2024 год. Основной период экзаменов начнется 23 мая и завершится 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Сообщается, что в 2024 году досрочный ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля. Основной период экзаменов стартует 23 мая и продлится до 1 июля. Дополнительный период экзаменов – с 4 по 23 сентября.

В ведомстве добавили, что также утверждено расписание ОГЭ, проведение этого экзамена для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября).

Как отметили в Рособрнадзоре, основной период ЕГЭ откроют 23 мая экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней – 31 мая.

ЕГЭ по обществознанию пройдет 4 июня, по истории и физике – 10 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам проектом расписания предусмотрено по два дня. ЕГЭ по информатике планируется провести 7 и 8 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам – 17 и 18 июня.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор не разрешит школьникам из РФ пользоваться калькуляторами на ЕГЭ по математике, обсуждения на эту тему даже не ведут.