Рособрнадзор исключил использование школьниками калькуляторов на ЕГЭ

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Рособрнадзор не разрешит школьникам из РФ пользоваться калькуляторами на ЕГЭ по математике, обсуждения на эту тему даже не ведут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

"В целом я просто одно скажу, ничего не должно удивлять. У нас по каждому предмету есть большое количество утвержденных и разрешенных справочных материалов, которые не только на экзаменах по математике, но по всем предметам", – сказал он.

Музаев добавил, что решение по этим вопросам принимают не сотрудники Рособрнадзора, а специалисты из этой области. Они годами занимаются подобной проблематикой, указал он.

Глава ведомства добавил, что специалисты изучают опыт РФ, смотрят динамику развития предмета внутри страны, динамику развития той или иной предметной области в мире. Однако все принятые решения утверждаются для удержания и улучшения качества математического образования, подчеркнул Музаев.

По его словам, ряд экспертов из этой области выражают свою обеспокоенность. Рособрнадзор видит это и продолжает измерять всероссийские проверочные работы.

Ранее Музаев прокомментировал призывы отменить ЕГЭ, отметив, что экзамен стал объективным. Сейчас ЕГЭ осуществляется без утечек и каких-либо замечаний от экспертов, отметил он. По его словам, призывы отменить экзамен не прекращались с момента его появления.

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