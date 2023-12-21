В Рособрнадзоре заявили, что более 98% выпускников получили зачет на итоговом сочинении

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Зачет по результатам итогового сочинения (изложения) в России получили более 98% одиннадцатиклассников. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"Итоговое сочинение (изложение) в основной срок 6 декабря успешно написали и получили зачет более 98% участников", – говорится в сообщении.

Экзамен сдали более 602 тысяч человек. Свыше 28% школьников выбрали раздел "Семья, общество, Отечество в жизни человека". Самой популярной стала тема "Какими качествами обладают люди, способные изменить мир к лучшему?".

Еще 7,5 тысячи учеников 11-х классов выбрали раздел "Природа и культура в жизни человека". Наибольший интерес школьники проявили к теме "Может ли общение с природой изменить человека?".

Успешная сдача итогового сочинения является допуском к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Его будут сдавать в России с 22 марта по 1 июля.

Экзамен проведут в три периода. Досрочный состоится в период с 22 марта по 12 апреля, резервные дни завершаются 22 апреля. Основной с резервными днями – с 23 мая по 1 июля.



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