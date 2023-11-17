ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году по плану по пройдет с 22 марта по 1 июля. Это следует из проекта расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проведение экзамена разделили на три периода. Досрочный состоится в период с 22 марта по 12 апреля, резервные дни завершаются 22 апреля. Основной с резервными днями – с 23 мая по 1 июля. Дополнительный проведут с 4 по 9 сентября.

Отмечается, что экзамен по всем учебным предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени.

Ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что российское программное обеспечение (ПО) планируют ввести в системы, которые связаны с проведением ЕГЭ. Предполагается, что уже в 2024 году отечественное ПО могут опробовать в нескольких регионах. Завершить переход всех систем могут к 2026 году.

До этого на портале mos.ru началась регистрация на участие в ЕГЭ, ОГЭ, итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку в текущем учебном году. Регистрация на ОГЭ продлится до 1 марта 2024 года.

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