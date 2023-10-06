В Москве началась регистрация на ЕГЭ и ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru началась регистрация на участие в ЕГЭ, ОГЭ, итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку в текущем учебном году. Об этом сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

"Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2024 года. Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, одиннадцатиклассникам достаточно успешно сдать два обязательных экзамена: по русскому языку и математике базового или профильного уровня", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Получить допуск к ЕГЭ выпускники 11-х классов могут, заработав зачет по итоговому сочинению. Записаться на сдачу экзамена также можно на портале.

Регистрация на ОГЭ продлится до 1 марта 2024 года. Сдать экзамен смогут ученики 9-х классов, не имеющие академической задолженности, получившие по всем школьным предметам оценки не ниже удовлетворительных, а также успешно прошедшие собеседование по русскому языку.

До окончания регистрации на экзамены две категории выпускников смогут вносить в заявление изменения, в том числе менять выбранные для сдачи предметы. После завершения регистрации сделать это будет невозможно.

Председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук, в свою очередь, отметила, что для подачи заявления выпускникам потребуется только доступ к интернету и регистрация на портале mos.ru. До этого подать заявление можно было только в бумажном виде.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что процедура сдачи ЕГЭ в 2024 году кардинально не поменяется. При этом в содержательную часть экзамена изменения внесут. Это связано с тем, что в России продолжается переход на новый образовательный стандарт.



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