Рособрнадзор заявил, что в ЕГЭ по литературе включены авторы из программы 10–11-х классов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) детей проверяют на знание литературы до первой половины XIX века, а во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ) проверяется знание произведений, изучаемых в 10–11-х классах, это более поздний период, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Представители ведомства объяснили, что знания о литературе, написанной до первой половины XIX века, проверяются в рамках ОГЭ, кодификатор экзамена был построен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и федеральной образовательной программой (ФОП). Материалы экзамена по литературе включают в себя все произведения российских писателей-классиков.

"Кодификатор ЕГЭ так же четко отражает перечень произведений, изучающихся в 10-х и 11-х классах", – передает ТАСС слова представителей Рособрнадзора.

С 5-го по 9-й класс школьники изучают классические произведения, которые были написаны до середины XIX века, например произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя, объяснили в ведомстве.

При этом в 10–11-х классах ученики уделяют внимание произведениям периода второй половины XIX – начала XXI века, куда, в частности, входят А. Н. Островский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, произведения советской литературы и писателей-современников, добавили в пресс-службе.

"Таким образом, образовательной программой по литературе охвачены все значимые эпохи и авторы произведений, которые внесли значительный вклад в русскую литературу", – резюмировали в Рособрнадзоре.

Ранее Рособрнадзор сообщал, что Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты демонстрационных вариантов ОГЭ для девятиклассников на 2024 год. Изменения были внесены в экзамен по русскому языку, в него включили четыре новых задания.

В экзамене по литературе изменили систему оценивания ряда заданий, первичный балл за их выполнение снизили с 37, изначально он составлял 42 балла.



Опубликованы материалы ЕГЭ на 2024 год