Процедура ЕГЭ в текущем учебном году серьезно меняться не будет – Рособрнадзор

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Кардинальных изменений в проведение ЕГЭ в текущем учебном году вносить не планируется. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Все изменения по ЕГЭ мы традиционно публикуем до начала нового учебного года, правила игры выпускники должны знать с первого дня учебы. <...> Но есть нюансы, на которые экспертное сообщество <...> акцентирует внимание. <...> Их учитываем", – сказал он.

Что касается содержательной части экзамена, то в ней изменения будут, поскольку в России продолжается переход на новый образовательный стандарт. Завершить этот переход как раз планируется в следующем календарном году.

Ранее Минобрнауки РФ обнародовало информацию о минимальном количестве баллов ЕГЭ, которые нужны для поступления в высшие учебные заведения в 2024/25 учебном году. Так, наименьший порог – 30 баллов – установлен для иностранного языка.



В Минобрнауки установили минимальные баллы для поступления в российские вузы в 2024 году