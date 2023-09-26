В РФ определили минимальное число баллов ЕГЭ для поступления в вузы в 2024/2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало документ с информацией о минимальном количестве баллов ЕГЭ, которые нужны для поступления в высшие учебные заведения в 2024/25 учебном году. Приказ размещен на портале правовой информации.

По информации приказа, по обществознанию ученик должен набрать минимум 45 баллов, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 44, а по русскому языку, литературе и географии – 40.

Также по математике, химии, физике и биологии необходимо получить не меньше 39 баллов. По истории, чтобы пройти минимальный порог, нужно набрать 35 баллов, а по иностранному языку – 30.

Аналогичные требования были и в 2023/2024 учебном году.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российские школы вернется практика вручения серебряных медалей. Глава ведомства отмечал, что их начнут раздавать выпускникам учебных заведений уже в предстоящем учебном году.

Кравцов также информировал, что серебряные медали могут дать школьникам 2–3 балла при поступлении в вузы.

Вместе с этим министр подтвердил, что такие знаки отличия получат те ученики, у которых будет не более двух четверок в аттестате. При этом решение о добавлении баллов к результатам по различным предметам ЕГЭ пока что прорабатывается, оно будет принято к сентябрю этого года.

МЭШ подберет варианты поступления в вуз на основе баллов ЕГЭ