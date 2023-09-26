Новый стандарт предпрофессионального образования ввели в 360 школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 37 тысяч учеников 10–11-х классов из 360 столичных школ стали учиться по новому стандарту предпрофессионального образования. Образовательные программы предполагают как углубленное изучение профильных предметов, так и всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На данный момент в школах Москвы действует шесть направлений предпрофессиональной подготовки – инженерные, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические, IT и медиаклассы, напомнила исполняющая обязанности заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Когда ребенок поступает в подобный класс, он попадает в систему преемственности "школа – колледж – вуз – предприятие", объяснила она. Благодаря новому стандарту, у каждого выпускника такого класса будет опыт взаимодействия с потенциальным работодателем на предприятии, набор выработанных на современном оборудовании практических навыков, собственная научная разработка или исследование, свидетельство о получении рабочей профессии и осознание, "кем же он хочет стать, когда вырастет".

Отмечается, что новый стандарт предпрофессионального образования, разработанный и апробированный в прошлом учебном году, включает в себя такие принципы, как углубленное изучение профильных предметов, необходимое для получения фундаментальных знаний, обязательные предпрофессиональные спецкурсы.

Помимо этого, в стандарт включены комплексная экскурсионная программа на предприятиях, получение профессии на базе колледжа, что поможет сформировать представление о выбранной сфере на всех уровнях, также ученики занимаются проектно-исследовательской деятельностью в вузах. При этом учебная нагрузка сбалансирована, темы не дублируются в учебных планах.

На сайте поделились, что в предпрофессиональных классах сейчас обучаются более трети всех старшеклассников города. Каждый год большой процент из них поступает в высшие учебные заведения.

Ранее Сергей Собянин заявил, что доля москвичей, которые поступают на бюджетные места в ведущие вузы города, выросла в два-четыре раза с 2010 года. Мэр отметил, что сейчас столичные школы входят в топ-5 мировых лидеров по качеству образования.

До этого Ракова сказала, что в минувшем июне столичные вузы организовали для школьников города программы предпрофессиональной подготовки. Молодым москвичам были доступны занятия по таким направлениям, как IT, космические исследования, журналистика, PR, экология, здравоохранение и международные отношения.

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