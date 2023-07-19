Московские школьники прошли предпрофессиональную подготовку в ведущих вузах РФ – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В минувшем июне столичные вузы организовали для школьников города программы предпрофессиональной подготовки. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Предпрофессиональные каникулы – это одна из многих возможностей, которые есть у столичных детей для ранней профориентации. Они помогают ближе познакомиться с будущей профессией благодаря проектной и научной деятельности вместе с преподавателями университетов", – отметила вице-мэр.

Она уточнила, что молодым москвичам были доступны занятия по таким направлениям, как IT, космические исследования, журналистика, PR, экология, здравоохранение и международные отношения. Их проводили РНИМУ имени Пирогова, МГТУ имени Баумана, МИСИС, РЭУ имени Плеханова и другие вузы.

По словам Раковой, навыки и опыт, которые школьники получают на предпрофессиональных каникулах, помогают им определиться с направлением своего развития и выбрать вуз для дальнейшего обучения.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги сдачи ЕГЭ в Москве в этом году. Как отметил мэр, количество выпускников, набравших 100 баллов по одному из предметов увеличилось на 45%. А девять выпускников получили в сумме 300 баллов по трем предметам, что вдвое больше, чем год назад.



Собянин: результаты ЕГЭ-2023 существенно лучше показателей прошлого года