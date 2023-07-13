В Минпросвещения РФ заявили о создании портала для психологической помощи школьникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минпросвещения РФ разрабатывает портал для психологической помощи школьникам в режиме онлайн, сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

"Я впервые об этом скажу, у нас будет возможность помощи психологов профессиональных удаленно школьникам. <…> Мы разрабатываем специальный портал, он к концу года будет готов, где каждый школьник сможет в закрытом режиме получить профессиональную консультацию психолога", – сказал глава Минпросвещения.

Ранее в Госдуме предложили обследовать школьников у психологов перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ. Как объяснил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, экзамены доводят детей до нервных срывов и попыток самоубийства. По его словам, общение с психологами помогло бы подросткам справиться со стрессом.

При этом, считает Нилов, если в ходе консультации со специалистом решится, что ребенок не готов к сдаче ОГЭ или ЕГЭ, экзамены следует перенести без последствий для выпускника.

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