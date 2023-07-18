Собянин: реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В столице действует восемь специальных реабилитационно-образовательных центров для ребят с инвалидностью, которым требуется комплексная реабилитация и особые условия обучения. Об этом Сергей Собянин рассказал на своем сайте.

"Каждый ребенок талантлив. Мы часто слышим эту прописную истину, но как же непросто порой бывает ее доказать. Особенно школьникам с инвалидностью", – поделился он.

По его словам, в подобных учебных заведениях выпускники получают лучшее образование, проходят школьную программу, занимаются творчеством и спортом, участвуют в олимпиадах и конкурсах, сдают ЕГЭ. В этом году 11 выпускников реабилитационно-образовательных центров Москвы стали обладателями медалей за особые успехи в учебе.

Отмечается, что шесть медалистов занимались в школе-интернате № 1 для обучения и реабилитации слепых. Среди них Александра Тюрина, которая получила 100 баллов по ЕГЭ по литературе. Она любит читать, катается на лыжах, играет на фортепиано. Девушка готовится к поступлению в консерваторию.

Еще одни медалистом стал Тимофей Ставровский. Уточняется, что он увлекается литературой и изучает юриспруденцию, окончил музыкальную школу, играет на духовых инструментах. Также юноша стал лучшим игроком Всероссийского чемпионата по голболу, которым он занимается в команде Москвы. В планах у него поступление в вуз на юридический факультет.

Мэр рассказал про Анастасию Осипову, которая интересуется экологией. Девушка участвовала в городском этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии, является спикером российских и международных конференций по вопросам окружающей среды. Она любит поэзию, показывает успехи в математике, хочет стать педагогом.

На сайте упомянули Анастасию Дементьеву. Девушка с 9 лет участвует в соревнованиях по плаванию, окончила музыкальную школу имени Светланова. Ей интересны как гуманитарные предметы, так и точные науки. Выпускнице нравится литература, она пишет стихи, интересна алгебра, геометрия и физика. Собирается поступать на физико-математический факультет.

Главным увлечением Тимура Шигабутдинова, как рассказал Собянин, является программирование. Он заинтересован в математике, геометрии, информатике. В апреле юноша поучаствовал в первенстве РФ по спорту слепых, где команда Москвы заняла второе место. Планирует дальше изучать программирование.

Медаль получила Элизабет Пфанненшмидт – победитель Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. По информации мэра, она владеет английским, немецким и итальянским языками. Девушка хочет связать свою жизнь с изучением иностранных языков. Она также является экоактивисткой, в школе проводила акции по защите природы.

Еще пять медалистов подготовили педагоги реабилитационно-образовательного центра № 76. Ребята мечтают развивать свой бизнес, покорять индустрию моды, помогать людям и создавать летательные аппараты, рассказал градоначальник.

Он сообщил, что Екатерина Григорьева получила 100 баллов по русскому языку. Она изучает английский язык, экономику. Хочет заняться развитием бизнеса, приносящего пользу людям.

Ксения Белобровая, в свою очередь, мечтает стать дизайнером одежды. Также она занимается танцами, художественной гимнастикой, легкой атлетикой, играет в большой теннис, увлекается живописью. Выпускница разработала и защитила проект "Три современных направления в моде", подчеркнул мэр.

Добавляется, что медаль получила Анна Зотина. Девушка с детства любит танцы и театральное искусство, она посвятила творчеству 8 лет. Однако решила получить профессию психолога, так как хочет помогать людям.

Собянин упомянул Василия Белоброва, любителя физики и математики. Он собирается поступать на факультет беспилотных летательных аппаратов, много читает о современных технологиях. В будущем видит себя инженером. Также медалист окончил с отличием музыкальную школу по классу трубы, занимается большим теннисом, легкой атлетикой.

Отмечается, что Анастасия Бибикова интересуется музыкой и углубленно учит английский язык, стала призером Всероссийской и Московской олимпиады школьников сразу по пяти предметам: литературе, математике, русскому языку, астрономии и физике. Планирует поступать в технический вуз.



"Поздравляю ребят, их родителей и учителей с выдающимися результатами. Желаю новых побед и обязательно воплотить в жизнь все свои устремления и мечты!" – подвел итог мэр.

В декабре прошлого года отмечалось, что с 2021 года более 600 семей с детьми с особенностями развития получили комплексную поддержку. Так, координационный центр информируют после выявления у ребенка диагноза или трудностей в развитии. Затем с родителями связывается координатор, который будет сопровождать семью на всех этапах. Он сможет рассказать о мерах поддержки, помочь в прохождении обследований и получении программы помощи.

В мае этого года кабмин установил новый порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью. Новый порядок позволит родителям выбрать: использовать такие дни в течение месяца или суммировать дни и взять единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд.

Собянин сообщил о программе бесплатного профобучения для москвичей с инвалидностью