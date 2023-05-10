Кабмин обновил порядок использования дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов

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Кабмин установил новый порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью. Документ был подписал премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале российского правительства.

"Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Он позволит родителям выбрать: использовать такие дни в течение месяца или суммировать дни и взять единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд", – говорится в публикации.

Уточняется, что граждане должны заранее уведомить начальство о том, что будут использовать свои накопленные выходные. Даты должны быть заблаговременно согласованы с руководством, подчеркивает Кабмин. Работникам также нужно будет подать заявление в отдел кадров.

В настоящее время родителям детей с ограниченными возможностями выделяют четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня ежемесячно. Их можно взять подряд или разделить в течение месяца. При этом выходные дни, которые не получилось использовать, не могут суммироваться и переноситься.

Ранее фракция ЛДПР подготовила законопроект, который предлагает предоставить отсрочку от призыва на военную службу отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Депутат Станислав Наумов напомнил, что, согласно действующему законодательству, отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет. Однако после достижения этого возраста проблем не становится меньше – ребенок растет и важна его реабилитация, в связи с чем задач становится все больше.



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