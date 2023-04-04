В ГД хотят распространить выплату по уходу за ребенком-инвалидом на работающих родителей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести выплату по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до семи лет для работающих родителей, сообщает RT.

Он обратился к главе Минтруда Антону Котякову, напомнив, что родители имеют право на ежемесячную выплату по уходу за ребенком с инвалидностью в размере 10 тысяч рублей, однако параллельно они не могут работать.

Как считает парламентарий, это условие не учитывает такие обстоятельства, как уход за ребенком единственного родителя либо уход за ребенком родителя, который работает из дома.

"В целях поддержки семей с малолетними детьми, имеющими инвалидность, прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ежемесячной выплаты 10 тысяч рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до семи лет включительно независимо от того, ведет родитель трудовую деятельность или нет", – говорится в обращении Власова.

В сентябре прошлого года первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от партии "Единая Россия" Татьяна Буцкая призвала создать единую систему мер поддержки и непрерывного сопровождения семей с детьми-инвалидами.

Депутат подчеркнула, что подобные меры необходимо реализовать начиная с беременности. Инвалидность позволяет определить тестирование новорожденного на 54 заболевания. Раннее выявление заболеваний способствует корректированию дальнейшего развития ребенка, добавила Буцкая.

По ее мнению, система поддержки семей с детьми-инвалидами в России является несовершенной. В разных регионах страны меры поддержки отличаются.

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