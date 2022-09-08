Новые меры поддержки для детей с инвалидностью могут появиться в России

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Председатель центра правовой помощи "Дело жизни", заслуженный юрист России Иван Соловьев направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо с предложением упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных для родителей детей с инвалидностью. Об этом сообщает RT.

Соловьев подчеркнул, что, согласно статье 262 Трудового кодекса, одному из родителей для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных выходных в месяц. При этом для оформления этих выходных понадобится предоставить справку о том, что второй родитель в этом месяце не использовал такие дни.

"На деле же получается следующая картина: мать, в одиночку воспитывающая ребенка с инвалидностью и находящаяся в разводе, вынуждена чуть ли не каждый месяц ездить на работу к бывшему супругу, чтобы получить справку", – пояснил Соловьев.

Эксперт выразил мнение, что в Трудовом кодексе нужно закрепить, что в случае развода родителей дополнительные выходные предоставляются тому, с кем ребенок остался по решению суда.

Соловьев добавил, что также нужно исключить пункт о том, что условием предоставления этих выходных является наличие справки с работы второго родителя.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что городской сервис ранней помощи семьям с детьми с особенностями развития расширился.

По ее словам, теперь получить поддержку в комплексной реабилитации ребенка смогут 600 семей в 12 учреждениях соцзащиты. Она подчеркнула, что благодаря проекту семьи, в которых рождается ребенок с особенностями развития, получают сопровождение персонального координатора.

Он поможет оформить документы, получить техсредства реабилитации, подобрать индивидуальную программу ранней помощи.

