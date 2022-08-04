Право на бесплатную психологическую помощь могут ввести для ряда категорий россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый зампредседателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Татьяна Дьяконова сообщила о разработке законопроекта о получении бесплатной психологической помощи, сообщает ТАСС.
"Готовим законопроект, в котором очень детально прописали понятие психологической помощи и права некоторых категорий наших граждан на получение бесплатной квалифицированной психологической помощи", – заявила депутат.
По словам Дьяконовой, к таковым категориям относятся россияне со среднедушевым доходом семей ниже прожиточного минимума и инвалиды I и II групп. Кроме того, на помощь смогут рассчитывать пострадавшие при ЧС, дети-инвалиды, сироты и усыновители.
Депутат добавила, что круг возможных получателей психологической помощи можно расширять. Оказывать ее предлагается в сети государственных центров психологической службы. Также будут обеспечены строгие проверки квалификации специалистов, привлекаемых к такой работе.
В июле психотерапевт Павел Бесчастнов объяснил повышение спроса на антидепрессанты среди населения России. По словам специалиста, на ситуацию влияет отношение граждан к политической и экономической обстановке в стране и страх того, что препараты могут закончиться.
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