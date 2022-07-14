Психиатр объяснил рост спроса на антидепрессанты среди россиян

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Психотерапевт Павел Бесчастнов в материале "Газеты.ру" объяснил повышение спроса на антидепрессанты среди населения России. По его мнению, увеличению роста послужили два фактора.

К первому специалист отнес переживания жителей в отношении политической и экономической обстановки в стране в связи с началом военной операции на Украине. Ко второму – страх того, что препараты могут закончиться в аптеках.

"Все эти события достаточно тяжело переживаются. Они раскручивают тревожные и депрессивные состояния, общее душевное неспокойствие, потому что это очень эмоционально заряженные события", – прокомментировал Бесчастнов.

По его словам, вне зависимости от отношения человека к политике происходящее не может оставить никого равнодушным. Население страны стало чаще обращаться за психологической помощью к специалистам, отметил эксперт.

Перебои с поставками препаратов также стали причиной для роста их продаж. За первые шесть месяцев 2022 года россияне купили антидепрессантов на 66% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Общее число проданных упаковок составило шесть миллионов.

Ранее москвичам сообщили о сформированном годовом запасе жизненно необходимых лекарств. По словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, за первые полгода в столице жителям выдали свыше 7 миллионов рецептов на получение бесплатных препаратов. Поставки лекарств идут по плану.

