"Это наш город": годовой запас жизненно необходимых лекарств сформирован в Москве

Годовой запас жизненно необходимых лекарств сформирован в Москве. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что жители получили более 7 миллионов рецептов на бесплатные лекарства за первое полугодие текущего года. В список включено порядка 3 тысяч наименований. Поставки идут в плановом порядке.