Третьяковка начала продавать билеты, действующие семь дней

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Третьяковка начала продавать билеты, действующие 7 дней. Их можно приобрести на сайте или в кассах, сообщает пресс-служба музея.

Так, теперь у москвичей и гостей столицы появится возможность в течение 7 дней посетить постоянную выставку Третьяковки "Шедевры русского искусства XI – начала XX века" в Лаврушинском переулке и экспозицию "Искусство ХХ века" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.

В музее отметили, что благодаря введению нового билета получится избежать очередей в кассах, а гостям – заранее спланировать посещение.

Ранее на территории Новой Третьяковки открылся паблик-арт. На фасаде здания разместили творческие работы победителей конкурса "Русское искусство".

В проект вошел мурал современного художника Дмитрия Аске, а также работы школьников и студентов-сценографов ГИТИСа. Каждое произведение проекта сопровождается музыкой, которая доступна по QR-коду.