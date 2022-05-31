Паблик-арт открылся на территории Новой Третьяковки

На территории Новой Третьяковки открылся паблик-ар. На фасаде здания разместили творческие работы победителей конкурса "Русское искусство".

В проект вошел мурал современного художника Дмитрия Аске, а также работы школьников и студентов-сценографов ГИТИСа. Каждое произведение проекта сопровождается музыкой, которая доступна по QR-коду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.