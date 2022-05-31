Макрон заявил, что ЕС сократит экспорт нефти из РФ на 92% к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Евросоюз сократит экспорт российской нефти на 92% к концу года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, эта договоренность является одним из самых главных компонентов шестого пакета санкций. При этом он назвал последние ограничительные меры историческими.

Французский лидер добавил, что Евросоюз решил избавиться от зависимости от нефти РФ "как можно скорее". Макрон не исключил и возможности введения ЕС эмбарго на российский газ. Он отметил, что все зависит от ситуации на Украине.

"Франция находится в особенном положении, так как она меньше остальных зависит от российского газа, так что мы можем подготовиться так, что проблем у нас не будет, однако другие европейские государства очень зависимы от российского газа", – приводит слова Макрона РИА Новости.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Он отметил, что в шестом пакете санкций, в который входит частичное нефтяное эмбарго, предполагается отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

