Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт две трети нефти из России – глава Евросовета

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Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России", - приводит слова главы Евросовета РИА Новости.
Мишель также подтвердил, что шестой пакет санкций включает, в частности, отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.
Ранее сообщалось, что комитет постоянных представителей стран Евросоюза не смог достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС.
До этого высокопоставленный европейский источник рассказал, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 30–31 мая обсудят возможность конфискации замороженных активов России. По его словам, ЕС продолжает обсуждать новые санкции против РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Евросоюз готов пойти на смягчение шестого пакета антироссийских санкций
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