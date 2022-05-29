Лидеры ЕС обсудят возможность конфискации замороженных активов РФ – СМИ

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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 30–31 мая обсудят возможность конфискации замороженных активов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского источника.

По его словам, ЕС продолжает обсуждать новые санкции против РФ, включая эмбарго на нефть. Он отметил, что по-прежнему сохраняется много технических вопросов.

"Больше ясности можно ожидать в понедельник", – добавил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия предложила отложить введение эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". По информации издания, соответствующее предложение ЕК направила правительствам стран – членов Евросоюза. Указывается, что такие меры планируют принять для удовлетворения запроса Венгрии, для которой данный трубопровод является важным.

